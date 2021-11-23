Хто замовив розстріл сім’ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом

Цілив у всю сім’ю навмисно!

Пам’ятаєте цю жахаючу драму, яка розгорнулася під Києвом?

Невідомий найманець у камуфляжі підбіг до подружжя з маленькою дитиною, коли ті саме сідали у своє авто, і впритул почав розстрілювати!

Тоді кулі влучили у водія – на щастя, голова родини відбувся легкими пораненнями, бо пістолет був травматичний. Також по темі: Від’єднували проблемних споживачів від електромережі - і ледь ноги винесли! На Харківщині обстріляли бригаду енергетиків

Спецоперація з пошуку злочинця тривала довгих півтора місяця і зрештою на зап’ястках ймовірного бандита таки клацнули кайданки.

Уявіть, його впіймали аж у Запоріжжі! Що це за навіжений?

Чому взявся гатити по людях зі зброї? Може, маніяк?

Виявилось, історія вкрай заплутана, ну просто-таки справжній бойовик – з небезпечними переслідуваннями, погрозами, підпалами і сотнями тисяч доларів на кону.

Юлія Хижняк зараз все розкаже.