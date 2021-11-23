seach
ICTV - Разом краще

Video: Хто замовив розстріл сім’ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом

Цілив у всю сім'ю навмисно! Пам'ятаєте цю жахаючу драму, яка розгорнулася під Києвом? Невідомий найманець у камуфляжі підбіг до подружжя з маленькою дитиною, коли ті саме сідали у своє авто, і впритул почав розстрілювати! Тоді кулі влучили у водія - на щастя, голова родини відбувся легкими пораненнями, бо пістолет був травматичний. [read_more_news] Спецоперація з пошуку злочинця тривала довгих півтора місяця і зрештою на зап'ястках ймовірного бандита таки клацнули кайданки. Уявіть, його впіймали аж у Запоріжжі! Що це за навіжений? Чому взявся гатити по людях зі зброї? Може, маніяк? Виявилось, історія вкрай заплутана, ну просто-таки справжній бойовик - з небезпечними переслідуваннями, погрозами, підпалами і сотнями тисяч доларів на кону. Юлія Хижняк зараз все розкаже.

Хто замовив розстріл сім’ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом
0 Коментувати

Цілив у всю сім’ю навмисно!

Пам’ятаєте цю жахаючу драму, яка розгорнулася під Києвом?

Невідомий найманець у камуфляжі підбіг до подружжя з маленькою дитиною, коли ті саме сідали у своє авто, і впритул почав розстрілювати!

Тоді кулі влучили у водія – на щастя, голова родини відбувся легкими пораненнями, бо пістолет був травматичний.  Також по темі: Від’єднували проблемних споживачів від електромережі - і ледь ноги винесли! На Харківщині обстріляли бригаду енергетиків

Спецоперація з пошуку злочинця тривала довгих півтора місяця і зрештою на зап’ястках ймовірного бандита таки клацнули кайданки.

Уявіть, його впіймали аж у Запоріжжі! Що це за навіжений?

Чому взявся гатити по людях зі зброї? Може, маніяк?

Виявилось, історія вкрай заплутана, ну просто-таки справжній бойовик – з небезпечними переслідуваннями, погрозами, підпалами і сотнями тисяч доларів на кону.

Юлія Хижняк зараз все розкаже.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Хто замовив розстріл сім’ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом / 23.11.2021 19:43
23.11.2021 19:43

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь