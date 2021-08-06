Хто тероризує депутата? Кримінальник виконував вогняне замовлення на народного обранця

Вночі до маєтку депутата Чернігівської облради пробирається невідомий і вщент спалює позашляховик обранця.

Правоохоронці кидать усі сили на пошуки цього безстрашного палія.

І з’ясовують, що той самий чолов’яга ще й намагався знищити вогнем елітний будинок бізнесменів, але вже під Києвом! Також по темі: Як ексдепутат намагався зберегти шлюб, погрожуючи дружині та дітям

Затриманий колишній зек, який лише кілька місяців тому вийшов на свободу.

Невже цей неадекват просто нищить майно заможних, чи можливо це помста одній родині?

Чи може палій працював на замовлення?

Цікаво, що на це каже сам затриманий і для чого він зберігав патрони до автомата?