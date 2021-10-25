Хотів допомогти доньці навести лад на городі і загинув від вогню на Житомирщині

Хотів допомогти доньці навести лад на городі і загинув.

На Житомирщині у селищі Романові вісімдесятирічний дідусь вирішив спалити сухі залишки городини та сухостій, але не впорався з вогнем і той понісся у бік будинку.

Врятувати хату та й усю вулицю від займання допомогла сусідка. Також по темі: Вогнеборці Кропивницького на вухах - дві пожежі охопили місто

А от врятувати самого господаря вже не зміг ніхто – чоловіка зі страшними опіками і вже неживого рятувальники виявили лише тоді, коли загасили палаюче поле.

Які правила порушив пенсіонер, розвівши багаття на городі, і чому не зміг уникнути смерті?

Версій загибелі чоловіка є кілька і про них розповість Тетяна Островщук.