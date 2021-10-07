seach
ICTV - Разом краще

Video: Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся! Проїзд у транспорті буде доступним лише за ковід-сертифікатом?

Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся. Ну або неси довідку про здоров’я. В іншому випадку ходи пішки. До такого категоричного кроку вдались чиновники Мелітополя. [read_more_news] Це Запорізька область. Там спочатку гучно відсвяткували День Міста із тисячним натовпом, а тепер схопились за голову – хворих на коронавірус за останній тиждень стільки, що вже майже не лишилось місць в лікарні. Посиділи, подумали – як же зменшити кількість заражених? Ну і вирішили – вдарити по транспорту – а саме не пускати в салон не вакцинованих. Та чи працює це правило на практиці? Наші журналісти провели власний експеримент.

Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся! Проїзд у транспорті буде доступним лише за ковід-сертифікатом?
0 Коментувати

Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся.

Ну або неси довідку про здоров’я.

В іншому випадку ходи пішки.

До такого категоричного кроку вдались чиновники Мелітополя. Також по темі: В Мелітополі коп протаранив джипом машину, де їхала родина із маленькою дитиною

Це Запорізька область.

Там спочатку гучно відсвяткували День Міста із тисячним натовпом, а тепер схопились за голову – хворих на коронавірус за останній тиждень стільки, що вже майже не лишилось місць в лікарні.

Посиділи, подумали – як же зменшити кількість заражених?

Ну і вирішили – вдарити по транспорту – а саме не пускати в салон не вакцинованих.

Та чи працює це правило на практиці?

Наші журналісти провели власний експеримент.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся! Проїзд у транспорті буде доступним лише за ковід-сертифікатом? / 07.10.2021 20:08
07.10.2021 20:08

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь