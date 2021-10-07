Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся! Проїзд у транспорті буде доступним лише за ковід-сертифікатом?

Хочеш їхати в маршрутці – вакцинуйся.

Ну або неси довідку про здоров’я.

В іншому випадку ходи пішки.

До такого категоричного кроку вдались чиновники Мелітополя. Також по темі: В Мелітополі коп протаранив джипом машину, де їхала родина із маленькою дитиною

Це Запорізька область.

Там спочатку гучно відсвяткували День Міста із тисячним натовпом, а тепер схопились за голову – хворих на коронавірус за останній тиждень стільки, що вже майже не лишилось місць в лікарні.

Посиділи, подумали – як же зменшити кількість заражених?

Ну і вирішили – вдарити по транспорту – а саме не пускати в салон не вакцинованих.

Та чи працює це правило на практиці?

Наші журналісти провели власний експеримент.