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Video: Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто – розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві

Розваги, що довели до страшної трагедії. У невеличкому містечку Чугуєві, що на Харківщині, 16-літній підліток обманом заволодів чужою автівкою на мийці і поїхав кататися з дорослим 26-річним товаришем. Налигані, як чіпи, парубки кружляли дорогами містечка і коли виїхали на трасу, за кермо білого Рено поліз старший хлопець. Мчав як несамовитий і у темряві зніс пішохода. Зрозумівши, що сталося, хлопці покинули постраждалого на дорозі, сховали автівку у чагарниках і чкурнули на навтьоки.[read_more_news] Не відомо, чи вижив би після такого 19-річний студент, якби так і залишився на дорозі без свідомості. Ви будете приголомшені, але врятував хлопця саме власник викраденої автівки. Він не тільки в суцільній темряві знайшов постраждалого, а й вчасно викликав йому швидку. Наразі студент все ще у важкому стані знаходиться у лікарні. А от тих, хто його туди відправив, правоохоронці вже затримали. Чи понесуть вони покарання? І що тепер каже мати неповнолітнього хлопця?

Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто – розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві
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Розваги, що довели до страшної трагедії.

У невеличкому містечку Чугуєві, що на Харківщині, 16-літній підліток обманом заволодів чужою автівкою на мийці і поїхав кататися з дорослим 26-річним товаришем.

Налигані, як чіпи, парубки кружляли дорогами містечка і коли виїхали на трасу, за кермо білого Рено поліз старший хлопець.

Мчав як несамовитий і у темряві зніс пішохода.

Зрозумівши, що сталося, хлопці покинули постраждалого на дорозі, сховали автівку у чагарниках і чкурнули на навтьоки. Також по темі: Сенсаційне викрадення 19-річної доньки бізнесмена заради нечуваного викупу

Не відомо, чи вижив би після такого 19-річний студент, якби так і залишився на дорозі без свідомості.

Ви будете приголомшені, але врятував хлопця саме власник викраденої автівки.

Він не тільки в суцільній темряві знайшов постраждалого, а й вчасно викликав йому швидку.

Наразі студент все ще у важкому стані знаходиться у лікарні.

А от тих, хто його туди відправив, правоохоронці вже затримали.

Чи понесуть вони покарання?

І що тепер каже мати неповнолітнього хлопця?

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ICTV / Надзвичайні новини / Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто – розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві / 10.12.2021 20:01
10.12.2021 20:01

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