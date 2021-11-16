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Video: Хлопець зірвався з тридцятиметрової висоти на очах у дітей – жахіття у Дніпрі

У Дніпрі жахіття - по-іншому і не назвеш - відбувалося на очах у численних свідків, серед яких були навіть діти! Уявіть собі картину! На величезній недобудові висів молодий чоловік - на висоті тридцять метрів - це десятий поверх! [read_more_news] Він з останніх сил чіплявся за життя, а всі навколо знімали це на телефони. Рятувати бідолаху кинулися місцеві підлітки і полізли до нього! Що з того вийшло? Чим усе закінчилося! Одразу попереджаю - наступний сюжет - не для людей зі слабкими нервами! Такі сцени точно на все життя запам'ятаються очевидцям!

Хлопець зірвався з тридцятиметрової висоти на очах у дітей – жахіття у Дніпрі
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У Дніпрі жахіття – по-іншому і не назвеш – відбувалося на очах у численних свідків, серед яких були навіть діти!

Уявіть собі картину!

На величезній недобудові висів молодий чоловік – на висоті тридцять метрів – це десятий поверх!  Також по темі: У Києві зірвався ліфт з 16 поверху з людиною у кабіні

Він з останніх сил чіплявся за життя, а всі навколо знімали це на телефони.

Рятувати бідолаху кинулися місцеві підлітки і полізли до нього!

Що з того вийшло?

Чим усе закінчилося!

Одразу попереджаю – наступний сюжет – не для людей зі слабкими нервами!

Такі сцени точно на все життя запам’ятаються очевидцям!

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ICTV / Надзвичайні новини / Хлопець зірвався з тридцятиметрової висоти на очах у дітей – жахіття у Дніпрі / 16.11.2021 19:51
16.11.2021 19:51

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