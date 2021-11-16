Хлопець зірвався з тридцятиметрової висоти на очах у дітей – жахіття у Дніпрі

У Дніпрі жахіття – по-іншому і не назвеш – відбувалося на очах у численних свідків, серед яких були навіть діти!

Уявіть собі картину!

На величезній недобудові висів молодий чоловік – на висоті тридцять метрів – це десятий поверх! Також по темі: У Києві зірвався ліфт з 16 поверху з людиною у кабіні

Він з останніх сил чіплявся за життя, а всі навколо знімали це на телефони.

Рятувати бідолаху кинулися місцеві підлітки і полізли до нього!

Що з того вийшло?

Чим усе закінчилося!

Одразу попереджаю – наступний сюжет – не для людей зі слабкими нервами!

Такі сцени точно на все життя запам’ятаються очевидцям!