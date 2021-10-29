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Video: Харків – столиця моторошних ДТП? Жінка за кермом Інфініті відправила людину на той світ

На дорогах Харкова продовжують гинуть люди. Буквально за кілька годин після завершення судового засідання по запобіжному заходу Миколі Харківському за 400 метрів від місця попереднього ДТП стався черговий смертельний наїзд на людину. За жорстокою іронією долі, на той світ 72-річну жінку просто на пішохідному переході відправила водійка за кермом, не повірите, знову таки Інфініті. [read_more_news] Правда цього разу вже білого кольору. Жіночка просто не помітила пенсіонерку, яка переходила дорогу зеброю. Від удару бідолашну відкинула на зустрічну смугу, де там її ще й переїхав легковик Део. Що ж таке коїться з харківськими водіями? І чому місто поступово перетворюються на таку собі столицю моторошних ДТП?

Харків – столиця моторошних ДТП? Жінка за кермом Інфініті відправила людину на той світ
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На дорогах Харкова продовжують гинуть люди.

Буквально за кілька годин після завершення судового засідання по запобіжному заходу Миколі Харківському за 400 метрів від місця попереднього ДТП стався черговий смертельний наїзд на людину.

За жорстокою іронією долі, на той світ 72-річну жінку просто на пішохідному переході відправила водійка за кермом, не повірите, знову таки Інфініті. Також по темі: 16-річний харківський мажор у суді просить вибачення - нові деталі ДТП

Правда цього разу вже білого кольору.

Жіночка просто не помітила пенсіонерку, яка переходила дорогу зеброю.

Від удару бідолашну відкинула на зустрічну смугу, де там її ще й переїхав легковик Део.

Що ж таке коїться з харківськими водіями?

І чому місто поступово перетворюються на таку собі столицю моторошних ДТП?

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ICTV / Надзвичайні новини / Харків – столиця моторошних ДТП? Жінка за кермом Інфініті відправила людину на той світ / 29.10.2021 19:40
29.10.2021 19:40

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