Гучний вибух, нищівна пожежа і мертві тіла – пекельний переполох у Дніпрі

Гучний вибух, нищівна пожежа, і аж два мертві тіла.

Пекельний переполох – у п’ятиповерхівці у Дніпрі.

На світанку спалахнула квартира на другому поверсі.

Пожежники примчали блискавично.

От тільки замість гасити вогонь і рятувати людей, змушені були втрачати дорогоцінні хвилини й прокладати довжелезну магістральну лінію аж із семи пожежних рукавів! Також по темі: Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано - що відбувалось

Бо під’їхати до будинку не могли!

Так само як і швидка та газова служба!

Ось, яка ціна хаотично припаркованих у дворі машин!

А коли, врешті, таки дали воду й загасили вогонь, у квартирі були вже обгорілі людські тіла!

І жертв могло бути набагато більше!

Тільки подивіться!