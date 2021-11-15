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Video: Гучний вибух, нищівна пожежа і мертві тіла – пекельний переполох у Дніпрі

Гучний вибух, нищівна пожежа, і аж два мертві тіла. Пекельний переполох - у п'ятиповерхівці у Дніпрі. На світанку спалахнула квартира на другому поверсі. Пожежники примчали блискавично. От тільки замість гасити вогонь і рятувати людей, змушені були втрачати дорогоцінні хвилини й прокладати довжелезну магістральну лінію аж із семи пожежних рукавів! [read_more_news] Бо під'їхати до будинку не могли! Так само як і швидка та газова служба! Ось, яка ціна хаотично припаркованих у дворі машин! А коли, врешті, таки дали воду й загасили вогонь, у квартирі були вже обгорілі людські тіла! І жертв могло бути набагато більше! Тільки подивіться!

Гучний вибух, нищівна пожежа і мертві тіла – пекельний переполох у Дніпрі
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Гучний вибух, нищівна пожежа, і аж два мертві тіла.

Пекельний переполох – у п’ятиповерхівці у Дніпрі.

На світанку спалахнула квартира на другому поверсі.

Пожежники примчали блискавично.

От тільки замість гасити вогонь і рятувати людей, змушені були втрачати дорогоцінні хвилини й прокладати довжелезну магістральну лінію аж із семи пожежних рукавів! Також по темі: Звуки вибухів і автоматна черга. Входи й виходи виставкового центру у Києві заблоковано - що відбувалось

Бо під’їхати до будинку не могли!

Так само як і швидка та газова служба!

Ось, яка ціна хаотично припаркованих у дворі машин!

А коли, врешті, таки дали воду й загасили вогонь, у квартирі були вже обгорілі людські тіла!

І жертв могло бути набагато більше!

Тільки подивіться!

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ICTV / Надзвичайні новини / Гучний вибух, нищівна пожежа і мертві тіла – пекельний переполох у Дніпрі / 15.11.2021 19:17
15.11.2021 19:17

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