Гучно відсвяткував День Незалежності – 19-річний водій відправив на той світ трьох людей

На Львівщині сталася трагедія, яка просто не вкладається в голові: 19-річний юнак так гучно святкував день Незалежності, що відправив на той світ одразу трьох людей, а сам разом із ще шістьма зовсім юними хлопцями та дівчатами опинився у лікарні.

У це важко повірити, але молодик сів за кермо добряче на підпитку та при цьому примудрився розігнатися до 225 кілометрів на годину. Також по темі: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою - кому вдалось залишитись в живих

Принаймні саме таку швидкість зафіксував спідометр шумахера в момент зіткнення із місцевим таксі, яке перевозило компанію з шістьох практично ще підлітків.

У цьому кривавому місиві загинув водій таксі та двоє його пасажирів: 16 та 19 років.

Наша Євгенія Полікарпова щойно повернулася з місця жахливої аварії, і те що їй вдалося дізнатися без перебільшення шокує