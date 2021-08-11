Гучне затримання віце-мера Миколаєва – як вдалося нагріти міський бюджет

27 мільйонів зі ста – саме стільки на думку слідчих НАБУ вкрали миколаївські чиновники разом із одеськими бізнесменами.

Національне антикорупційне бюро затримало віце-мера та за сумісництвом директора миколаївського департаменту ЖКГ, його заступника та ще шістьох підприємців, які, за версією слідства, і «нагріли» миколаївський бюджет під час реконструкції центральної площі міста. Також по темі: Смертельна ДТП на рівній та порожній дорозі у Миколаївській області - що трапилось насправді

Чи завершено на разі будівництво, чому головний «майдан» Миколаєва вже давно став уособленням скандалів та чи дійсно чиновники спромоглися нахабно поцупити аж чверть суми, тендер на яку виграла скандально відома фірма одеської депутатки міськради?

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