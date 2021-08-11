seach
ICTV - Разом краще

Video: Гучне затримання віце-мера Миколаєва – як вдалося нагріти міський бюджет

27 мільйонів зі ста – саме стільки на думку слідчих НАБУ вкрали миколаївські чиновники разом із одеськими бізнесменами. Національне антикорупційне бюро затримало віце-мера та за сумісництвом директора миколаївського департаменту ЖКГ, його заступника та ще шістьох підприємців, які, за версією слідства, і «нагріли» миколаївський бюджет під час реконструкції центральної площі міста. [read_more_news] Чи завершено на разі будівництво, чому головний «майдан» Миколаєва вже давно став уособленням скандалів та чи дійсно чиновники спромоглися нахабно поцупити аж чверть суми, тендер на яку виграла скандально відома фірма одеської депутатки міськради? Дивіться у наступному сюжеті.

Гучне затримання віце-мера Миколаєва – як вдалося нагріти міський бюджет
0 Коментувати

27 мільйонів зі ста – саме стільки на думку слідчих НАБУ вкрали миколаївські чиновники разом із одеськими бізнесменами.

Національне антикорупційне бюро затримало віце-мера та за сумісництвом директора миколаївського департаменту ЖКГ, його заступника та ще шістьох підприємців, які, за версією слідства, і «нагріли» миколаївський бюджет під час реконструкції центральної площі міста. Також по темі: Смертельна ДТП на рівній та порожній дорозі у Миколаївській області - що трапилось насправді

Чи завершено на разі будівництво, чому головний «майдан» Миколаєва вже давно став уособленням скандалів та чи дійсно чиновники спромоглися нахабно поцупити аж чверть суми, тендер на яку виграла скандально відома фірма одеської депутатки міськради?

Дивіться у наступному сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Гучне затримання віце-мера Миколаєва – як вдалося нагріти міський бюджет / 11.08.2021 20:10
11.08.2021 20:10

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь