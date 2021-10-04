Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

Зухвало розстріляли просто на порозі будинку.

Гучне затримання кілерів у Дніпрі.

Спецпризначенці прямо посеред жвавого проспекту взяли організатора та двох виконавців замовного вбивства. Також по темі: Богдан Копитко: найкривавіше замовне вбивство року

Три роки тому двома пострілами просто у голову вони розправились із 31-річним помічником місцевого депутата.

У калюжі власної крові вже у агонії чоловіка знайшли сусіди і навіть встигли побачити двох кілерів, які у масках тікали в глиб вулиці.

Чому ж їх не могли знайти довгих три роки, ким вони виявились та за що влаштували таку криваву і показову страту?