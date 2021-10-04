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Video: Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата

Зухвало розстріляли просто на порозі будинку. Гучне затримання кілерів у Дніпрі. Спецпризначенці прямо посеред жвавого проспекту взяли організатора та двох виконавців замовного вбивства. [read_more_news] Три роки тому двома пострілами просто у голову вони розправились із 31-річним помічником місцевого депутата. У калюжі власної крові вже у агонії чоловіка знайшли сусіди і навіть встигли побачити двох кілерів, які у масках тікали в глиб вулиці. Чому ж їх не могли знайти довгих три роки, ким вони виявились та за що влаштували таку криваву і показову страту?

Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата
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Зухвало розстріляли просто на порозі будинку.

Гучне затримання кілерів у Дніпрі.

Спецпризначенці прямо посеред жвавого проспекту взяли організатора та двох виконавців замовного вбивства.  Також по темі: Богдан Копитко: найкривавіше замовне вбивство року

Три роки тому двома пострілами просто у голову вони розправились із 31-річним помічником місцевого депутата.

У калюжі власної крові вже у агонії чоловіка знайшли сусіди і навіть встигли побачити двох кілерів, які у масках тікали в глиб вулиці.

Чому ж їх не могли знайти довгих три роки, ким вони виявились та за що влаштували таку криваву і показову страту?

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ICTV / Надзвичайні новини / Гучне затримання кілерів у Дніпрі за вбивство 31-річного помічника депутата / 04.10.2021 19:57
04.10.2021 19:57

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