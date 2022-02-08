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Video: Гучне вбивство Аліни Корнієнко у Балаклії – свекор взяв на себе гріх рідного сина?

Усе тіло, наче решето, поштрикане викруткою. Без голови і одного пальця на правій руці. У такому жахливому стані після кількох діб пошуків у невеличкому містечку Балаклії, що на Харківщині, знайшли 37-річну матір двох дітей - Альбіну Корнієнко. Це вбивство із невимовно звірячою жорстокістю приголомшило всю країну. На слід безжального душогуба правоохоронці вийшли майже одразу. Ним виявився колишній свекор жінки і дідусь її молодшого сина - 58-річний чоловік.[read_more_news] Пенсіонер в усьому зізнався, начебто, каявся. І навіть наполягав якомога швидше розглянути його справу в суді. От тільки пояснити мотиву так і не зміг. Але рідні вбитої жінки впевнені - він взяв чужий гріх на себе. Хто ж насправді з такою звірячою люттю познущався з  жінки? За що? Драма, від якої стає ніяково.

Гучне вбивство Аліни Корнієнко у Балаклії – свекор взяв на себе гріх рідного сина?
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Усе тіло, наче решето, поштрикане викруткою.

Без голови і одного пальця на правій руці.

У такому жахливому стані після кількох діб пошуків у невеличкому містечку Балаклії, що на Харківщині, знайшли 37-річну матір двох дітей – Альбіну Корнієнко.

Це вбивство із невимовно звірячою жорстокістю приголомшило всю країну.

На слід безжального душогуба правоохоронці вийшли майже одразу.

Ним виявився колишній свекор жінки і дідусь її молодшого сина – 58-річний чоловік. Також по темі: Свекор заколов екс-невістку викруткою і закопав у кар'єрі на Харківщині

Пенсіонер в усьому зізнався, начебто, каявся.

І навіть наполягав якомога швидше розглянути його справу в суді.

От тільки пояснити мотиву так і не зміг.

Але рідні вбитої жінки впевнені – він взяв чужий гріх на себе.

Хто ж насправді з такою звірячою люттю познущався з  жінки?

За що? Драма, від якої стає ніяково.

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ICTV / Надзвичайні новини / Гучне вбивство Аліни Корнієнко у Балаклії – свекор взяв на себе гріх рідного сина? / 08.02.2022 20:14
08.02.2022 20:14

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