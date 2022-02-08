Гучне вбивство Аліни Корнієнко у Балаклії – свекор взяв на себе гріх рідного сина?

Усе тіло, наче решето, поштрикане викруткою.

Без голови і одного пальця на правій руці.

У такому жахливому стані після кількох діб пошуків у невеличкому містечку Балаклії, що на Харківщині, знайшли 37-річну матір двох дітей – Альбіну Корнієнко.

Це вбивство із невимовно звірячою жорстокістю приголомшило всю країну.

На слід безжального душогуба правоохоронці вийшли майже одразу.

Ним виявився колишній свекор жінки і дідусь її молодшого сина – 58-річний чоловік. Також по темі: Свекор заколов екс-невістку викруткою і закопав у кар'єрі на Харківщині

Пенсіонер в усьому зізнався, начебто, каявся.

І навіть наполягав якомога швидше розглянути його справу в суді.

От тільки пояснити мотиву так і не зміг.

Але рідні вбитої жінки впевнені – він взяв чужий гріх на себе.

Хто ж насправді з такою звірячою люттю познущався з жінки?

За що? Драма, від якої стає ніяково.