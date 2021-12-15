Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком

У Києві агресивні пси атакують людей та псують газони
У Миколаєві скажений собака покусав щонайменше дванадцятьох людей
В Запоріжжі собака бійцівської породи напала на власного хазяїна
На Рівненщині бійційський пес напав на поліцейського
Бійцівський пес колишнього коханця пошматував жінку під час їхнього побачення
У Львові патрульні приїхали рятувати жінку від зґвалтування, а на них напав розлючений пес
На Вінниччині собака погриз літню господиню
У Києві стафордширський тер’єр пошматував власницю та її маму