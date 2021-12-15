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Video: Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком

Щонайменше на три роки сісти за ґрати може чоловік із Полтавщини за те, що ледь не вбив свого ж собаку. Господар накинувся на пса із молотком і лупцював тварину по голові. Не заспокоївся навіть після того, як чотирилапий втік з дому. Знайшов його біля шкільного стадіону і продовжив бити.[read_more_news] Цинічну розправу бачили не лише дорослі, а й діти. І саме така безпечність нелюда стала його фатальною помилкою. На чоловіка поскаржилися до поліції. Він встиг позбутися головного доказу – напівмертвого пса. Але правоохоронці знайшли собаку, який попри всю жорстокість і цинізм власника вижив. Чоловік розповів, що стало причиною розправи. І це в голові не вкладається.

Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком
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Щонайменше на три роки сісти за ґрати може чоловік із Полтавщини за те, що ледь не вбив свого ж собаку.

Господар накинувся на пса із молотком і лупцював тварину по голові.

Не заспокоївся навіть після того, як чотирилапий втік з дому.

Знайшов його біля шкільного стадіону і продовжив бити. Також по темі: Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою - причини жахливої розправи у Рокитному

Цинічну розправу бачили не лише дорослі, а й діти.

І саме така безпечність нелюда стала його фатальною помилкою.

На чоловіка поскаржилися до поліції.

Він встиг позбутися головного доказу – напівмертвого пса.

Але правоохоронці знайшли собаку, який попри всю жорстокість і цинізм власника вижив.

Чоловік розповів, що стало причиною розправи.

І це в голові не вкладається.

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ICTV / Надзвичайні новини / Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком / 15.12.2021 19:58
15.12.2021 19:58

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