Господар вбивав власного собаку на очах у дітей молотком

Щонайменше на три роки сісти за ґрати може чоловік із Полтавщини за те, що ледь не вбив свого ж собаку.

Господар накинувся на пса із молотком і лупцював тварину по голові.

Не заспокоївся навіть після того, як чотирилапий втік з дому.

Знайшов його біля шкільного стадіону і продовжив бити. Також по темі: Чоловіка вбили разом із улюбленою собакою - причини жахливої розправи у Рокитному

Цинічну розправу бачили не лише дорослі, а й діти.

І саме така безпечність нелюда стала його фатальною помилкою.

На чоловіка поскаржилися до поліції.

Він встиг позбутися головного доказу – напівмертвого пса.

Але правоохоронці знайшли собаку, який попри всю жорстокість і цинізм власника вижив.

Чоловік розповів, що стало причиною розправи.

І це в голові не вкладається.