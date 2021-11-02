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Video: Горіла школа у Тетієві – підозрюють злісний підпал

У Тетієві, на Київщині горіла школа. Зайнялося посеред ночі одночасно у холі та в одному із класів на першому поверсі. Вогонь вщент знищив меблі, спортивне обладнання та навчальні матеріали в кабінеті для учнів з особливими потребами.[read_more_news] Педагоги ледь стримують сльози, адже кілька місяців тому зробили там ремонт за власні гроші. Що ж спалахнуло у навчальному закладі? Де був сторож? Пожежники запідозрили, школу навмисно підпалити. Бо вхідні двері були зламані. Кому ж могло спасти на думку нищити школу?

Горіла школа у Тетієві – підозрюють злісний підпал
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У Тетієві, на Київщині горіла школа.

Зайнялося посеред ночі одночасно у холі та в одному із класів на першому поверсі.

Вогонь вщент знищив меблі, спортивне обладнання та навчальні матеріали в кабінеті для учнів з особливими потребами. Також по темі: В Чугуєві згоріла школа - що трапилось?

Педагоги ледь стримують сльози, адже кілька місяців тому зробили там ремонт за власні гроші.

Що ж спалахнуло у навчальному закладі?

Де був сторож?

Пожежники запідозрили, школу навмисно підпалити.

Бо вхідні двері були зламані.

Кому ж могло спасти на думку нищити школу?

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ICTV / Надзвичайні новини / Горіла школа у Тетієві – підозрюють злісний підпал / 02.11.2021 20:02
02.11.2021 20:02

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