Горіла школа у Тетієві – підозрюють злісний підпал

Залишились без даху над головою! Наслідки пожеж на Київщині
Безжальне полум’я пожирало бокси з машинами – пожежа у Києві
У Києві на Русанівських садах вогонь знищив приватний будинок
80-річна бабця-камікадзе задумала проти сусідів терористичний акт – пожежа на Львівщині
У львівській квартирі вибухнув електросамокат
Дух смерті у недобудованому кінотеатрі – у Києві чоловіка спалили живцем
Страшною смертю загинула закохана пара – пожежа у Києві
Марив смачним борщем, а ледача кохана не зварила! Тепер чоловікові світить лише тюремна юшка