Горіла школа у Тетієві – підозрюють злісний підпал

У Тетієві, на Київщині горіла школа.

Зайнялося посеред ночі одночасно у холі та в одному із класів на першому поверсі.

Вогонь вщент знищив меблі, спортивне обладнання та навчальні матеріали в кабінеті для учнів з особливими потребами. Також по темі: В Чугуєві згоріла школа - що трапилось?

Педагоги ледь стримують сльози, адже кілька місяців тому зробили там ремонт за власні гроші.

Що ж спалахнуло у навчальному закладі?

Де був сторож?

Пожежники запідозрили, школу навмисно підпалити.

Бо вхідні двері були зламані.

Кому ж могло спасти на думку нищити школу?