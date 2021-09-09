Video: Голосіївський стрілець розповів всю правду про непросту історію свого життя
Змінив тюремну камеру на рідні стіни квартири батьків.
Суд переглянув своє рішення і таки пом'якшив запобіжний захід Івану Мартинюку - тепер відомому як Голосіївський стрілець.
Нагадаємо, у липні 2021 року в новенькій столичній багатоповерхівці розгорівся справжній екшн зі стріляниною, пожежею та спецпризначенцями. [read_more_news]
Тоді пострілом через двері квартири чоловік поранив одразу 3-х людей, один з яких - полійцейський!
Тепер за свій вчинок Іван під слідством.
Чоловік погодився на ексклюзивне інтерв'ю Надзвичайним новинам і розповів багато нових деталей непростої історії боротьби за елітні квадратні метри.
Голосіївський стрілець розповів всю правду про непросту історію свого життя