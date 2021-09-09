Голосіївський стрілець розповів всю правду про непросту історію свого життя

Змінив тюремну камеру на рідні стіни квартири батьків.

Суд переглянув своє рішення і таки пом’якшив запобіжний захід Івану Мартинюку – тепер відомому як Голосіївський стрілець.

Нагадаємо, у липні 2021 року в новенькій столичній багатоповерхівці розгорівся справжній екшн зі стріляниною, пожежею та спецпризначенцями. Також по темі: Вся правда про голосіївського стрільця Івана Мартинюка. Шокуюче відео руйнує версію поліції

Тоді пострілом через двері квартири чоловік поранив одразу 3-х людей, один з яких – полійцейський!

Тепер за свій вчинок Іван під слідством.

Чоловік погодився на ексклюзивне інтерв’ю Надзвичайним новинам і розповів багато нових деталей непростої історії боротьби за елітні квадратні метри.