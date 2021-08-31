Гнів небес у Києві! Наслідки моторошної зливи вражають

Злива, наче суцільна стіна, блискавки одна за одною б’ють в дерева, які падають просто на маршрутки та припарковані авто!

Столицю огорнув справжній морок, а стихія накоїла чимало лиха. Також по темі: Суперзлива в Одесі - катастрофічні наслідки негоди вражають

Аварійні бригади працюють без перепочинку вже майже добу!

А от декому, схоже така негода лише в радість.

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