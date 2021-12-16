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Video: Гастролі завершено! Поліція затримала дует серійних злодіїв

Не життя – романтика! Вони каталися дорогами України, заїжджали у міста та села, але замість милуватися принадами й туристичними місцями батьківщини, цупили усе, що бачили. Магазини та гаражі – основна спеціалізація. Звідти крали інструменти, автомобільні колеса, будматеріали та побутову техніку. [read_more_news] Цілий рік злочинцям щастило – копи ніяк не могли напасти на їхній слід. Кримінальний дует уже впевнився у своїй безкарності та злодійській удачі. Тут і попалися... Фото: Pixabay

Гастролі завершено! Поліція затримала дует серійних злодіїв
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Не життя – романтика!

Вони каталися дорогами України, заїжджали у міста та села, але замість милуватися принадами й туристичними місцями батьківщини, цупили усе, що бачили.

Магазини та гаражі – основна спеціалізація.

Звідти крали інструменти, автомобільні колеса, будматеріали та побутову техніку. Також по темі: Усі збереження — аферисту! На Миколаївщині уродженець РФ видурював гроші в довірливих стареньких

Цілий рік злочинцям щастило – копи ніяк не могли напасти на їхній слід.

Кримінальний дует уже впевнився у своїй безкарності та злодійській удачі.

Тут і попалися…

Фото: Pixabay

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ICTV / Надзвичайні новини / Гастролі завершено! Поліція затримала дует серійних злодіїв / 16.12.2021 19:10
16.12.2021 19:10

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