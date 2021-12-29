Гангстерський розстріл у більярдній в Одесі – що відомо

Один загиблий, ще один – поранений!

Моторошні наслідки вечірньої стрілянини – у більярдному клубі в Одесі.

Там сталося вбивство, яке дуже схоже на замовне!

Приміщення, де все відбувалося, було буквально всіяно гільзами від вогнепальної зброї. Також по темі: Хто замовив розстріл сім'ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом

Стільці – перекинуті, стіни – прострелені.

Це просто диво, що кулі влучили тільки у двох людей!

Ким виявився вбитий?

І хто – поранений?

На місці гангстерських розбірок були наші кореспонденти.