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Video: Гангстерський розстріл у більярдній в Одесі – що відомо

Один загиблий, ще один - поранений! Моторошні наслідки вечірньої стрілянини - у більярдному клубі в Одесі. Там сталося вбивство, яке дуже схоже на замовне! Приміщення, де все відбувалося, було буквально всіяно гільзами від вогнепальної зброї. [read_more_news] Стільці - перекинуті, стіни - прострелені. Це просто диво, що кулі влучили тільки у двох людей! Ким виявився вбитий? І хто - поранений? На місці гангстерських розбірок були наші кореспонденти.

Гангстерський розстріл у більярдній в Одесі – що відомо
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Один загиблий, ще один – поранений!

Моторошні наслідки вечірньої стрілянини – у більярдному клубі в Одесі.

Там сталося вбивство, яке дуже схоже на замовне!

Приміщення, де все відбувалося, було буквально всіяно гільзами від вогнепальної зброї. Також по темі: Хто замовив розстріл сім'ї? Затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин під Києвом

Стільці – перекинуті, стіни – прострелені.

Це просто диво, що кулі влучили тільки у двох людей!

Ким виявився вбитий?

І хто – поранений?

На місці гангстерських розбірок були наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Гангстерський розстріл у більярдній в Одесі – що відомо / 29.12.2021 19:24
29.12.2021 19:24

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