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Video: Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго – що не поділили продавці цигарок у Києві

Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго. Постріли, бійка, розкидані речі і скривавлена жертва. Справжній бойовик на вулицях Києва розігрався посеред дня.[read_more_news] Квартет невідомих прийшли до продавця цигарок на розбірки. Розмови не вийшло і тоді в хід пішли кулаки, а згодом і зброя. Кулі свистіли над головами перехожих наче в зоні бойових дій. Що ж не поділили молодики і чому ця війна вже набридла місцевим жителям. Розбирався Ігор Шумик.

Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго – що не поділили продавці цигарок у Києві
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Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго.

Постріли, бійка, розкидані речі і скривавлена жертва.

Справжній бойовик на вулицях Києва розігрався посеред дня. Також по темі: Кривавий розстріл серед білого дня на шиномонтажі у Полтаві - подробиці розбірок

Квартет невідомих прийшли до продавця цигарок на розбірки.

Розмови не вийшло і тоді в хід пішли кулаки, а згодом і зброя.

Кулі свистіли над головами перехожих наче в зоні бойових дій.

Що ж не поділили молодики і чому ця війна вже набридла місцевим жителям.

Розбирався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго – що не поділили продавці цигарок у Києві / 01.10.2021 20:01
01.10.2021 20:01

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