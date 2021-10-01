Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго – що не поділили продавці цигарок у Києві

Гангстерські розбірки часів кривавого Чикаго.

Постріли, бійка, розкидані речі і скривавлена жертва.

Справжній бойовик на вулицях Києва розігрався посеред дня. Також по темі: Кривавий розстріл серед білого дня на шиномонтажі у Полтаві - подробиці розбірок

Квартет невідомих прийшли до продавця цигарок на розбірки.

Розмови не вийшло і тоді в хід пішли кулаки, а згодом і зброя.

Кулі свистіли над головами перехожих наче в зоні бойових дій.

Що ж не поділили молодики і чому ця війна вже набридла місцевим жителям.

Розбирався Ігор Шумик.