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Video: Фура на всіх парах протаранила магазин – смертельна ДТП на Львівщині

Люди розірвані на шматки, розбита стіна магазину та вантажівка розчавлена на друзки. Аварія, яка сталася на Львівщині шокувала без перебільшення усю країну. Водій фури вилетів на тротуар, вбив двох перехожих, покалічив дітей та сам віддав богові душу. [read_more_news] Нашій Євгенії Полікарповій вдалося дізнатися вражаючі деталі цієї трагедії. Тільки уявіть, місцеві розповідають, що шофер знав про несправність авто, а батько з дочкою, які трапилися на шляху величезної машини, мали усі шанси залишитися неушкодженими

Фура на всіх парах протаранила магазин – смертельна ДТП на Львівщині
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Люди розірвані на шматки, розбита стіна магазину та вантажівка розчавлена на друзки.

Аварія, яка сталася на Львівщині шокувала без перебільшення усю країну.

Водій фури вилетів на тротуар, вбив двох перехожих, покалічив дітей та сам віддав богові душу. Також по темі: Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині - що відомо

Нашій Євгенії Полікарповій вдалося дізнатися вражаючі деталі цієї трагедії.

Тільки уявіть, місцеві розповідають, що шофер знав про несправність авто, а батько з дочкою, які трапилися на шляху величезної машини, мали усі шанси залишитися неушкодженими

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ICTV / Надзвичайні новини / Фура на всіх парах протаранила магазин – смертельна ДТП на Львівщині / 06.09.2021 20:26
06.09.2021 20:26

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