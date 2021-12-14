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Video: Фатальне зіткнення. Смертельна ДТП на Кіровоградщині відправила на той світ 49-річну жінку

Смертельна та кривава аварія на Кіровоградщині. У фатальному зіткненні на абсолютно новій та ідеально рівній дорозі зіткнулися величезна фура та мікроавтобус. Обидві автівки перетворилися на купу понівеченого металу. Не обійшлося у цій історії й без жертв. [read_more_news] Загинула пасажирка білого Мерседеса. Що ж стало причиною цієї страшної трагедії? Дивіться моторошні подробиці у сюжеті.

Фатальне зіткнення. Смертельна ДТП на Кіровоградщині відправила на той світ 49-річну жінку
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Смертельна та кривава аварія на Кіровоградщині.

У фатальному зіткненні на абсолютно новій та ідеально рівній дорозі зіткнулися величезна фура та мікроавтобус.

Обидві автівки перетворилися на купу понівеченого металу.

Не обійшлося у цій історії й без жертв. Також по темі: Розваги із наслідками. У Луцьку неповнолітній гонщик збив 6 пішоходів, тікаючи від поліції

Загинула пасажирка білого Мерседеса.

Що ж стало причиною цієї страшної трагедії?

Дивіться моторошні подробиці у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Фатальне зіткнення. Смертельна ДТП на Кіровоградщині відправила на той світ 49-річну жінку / 14.12.2021 19:41
14.12.2021 19:41

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