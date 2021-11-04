Фатальне зіткнення фури та легковика – у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Вантажівка стоїть на пішохідному переході, позаду з-під фури видніється зім’ятий легковик, а на тротуарі – труп жінки.

У селі Абазівці під Полтавою – смертельна аварія.

Перше, що спадає на думку – водій вантажівки почав різко гальмувати, аби пропустити пішохода.

А кермувальник легковика не встиг зреагувати і влетів у багатотонку. Також по темі: Під Одесою багатотонна фура влетіла в маршрутку - п'ятеро дітей осиротіли в одну мить

Така версія не здивувала б нікого з місцевих, адже аварія сталася на злощасному нерегульованому переході.

На цьому місці було вже не одне смертельне зіткнення, жертвами яких ставали пішоходи.

Востаннє влітку водій на шаленій швидкості насмерть збив чотирирічну дівчинку.

Але саме ця аварія не схожа на попередні.

Хоча від того нікому не легше.