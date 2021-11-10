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Video: Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю

Фатальне сусідство. У Борисполі дві знайомі знімали кімнату у гуртожитку. Але до того дня, коли одна оскаженіло накинулася на старшу подругу. [read_more_news] Побила так, що постраждалій довелося робити трепанацію черепа та латати розрив печінки! Дива не сталося – жертва агресорки померла. Але от за що 32-річна жінка так жорстоко вчинила з подругою? І чи бере гріх на душу?

Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю
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Фатальне сусідство.

У Борисполі дві знайомі знімали кімнату у гуртожитку.

Але до того дня, коли одна оскаженіло накинулася на старшу подругу.  Також по темі: 38-річний чоловік зґвалтував 12-річну подружку доньки

Побила так, що постраждалій довелося робити трепанацію черепа та латати розрив печінки!

Дива не сталося – жертва агресорки померла.

Але от за що 32-річна жінка так жорстоко вчинила з подругою?

І чи бере гріх на душу?

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ICTV / Надзвичайні новини / Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю / 10.11.2021 20:06
10.11.2021 20:06

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