Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю

Фатальне сусідство.

У Борисполі дві знайомі знімали кімнату у гуртожитку.

Але до того дня, коли одна оскаженіло накинулася на старшу подругу. Також по темі: 38-річний чоловік зґвалтував 12-річну подружку доньки

Побила так, що постраждалій довелося робити трепанацію черепа та латати розрив печінки!

Дива не сталося – жертва агресорки померла.

Але от за що 32-річна жінка так жорстоко вчинила з подругою?

І чи бере гріх на душу?