Video: Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю
Фатальне сусідство.
У Борисполі дві знайомі знімали кімнату у гуртожитку.
Але до того дня, коли одна оскаженіло накинулася на старшу подругу. [read_more_news]
Побила так, що постраждалій довелося робити трепанацію черепа та латати розрив печінки!
Дива не сталося – жертва агресорки померла.
Але от за що 32-річна жінка так жорстоко вчинила з подругою?
І чи бере гріх на душу?
Фатальне сусідство з подругою у гуртожитку – дівчачий махач закінчився смертю