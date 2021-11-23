Фактично вакциновані, а за документами – ні. Що робити, якщо в базі даних немає інформації про щеплення

Знайти будь-які дані у сучасному інформаційному світі – аж надто просто.

Але тільки не тоді, коли це дуже треба і коли ти намагаєшся ще й бути чесним!

Обурлива ситуація, яка може статися з кожним із нас.

У Запоріжжі військові несподівано дізналися, що вони невакциновані від ковіду! Також по темі: Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати - подробиці

Ну, тобто, фактично так, а от за документами – ні.

Першу дозу служивим вкололи ще навесні, але в жодній базі про це – ані слова!

А відтак – ні в транспорті проїхатися, ні в торговельний центр сходити.

Чи можливо тепер довести, що щеплення таки провели?

Як же проконтролювати, чи все гаразд ще й на папері?