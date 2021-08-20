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Video: Епічне падіння одного із найбільших флагштоків в Україні на Лексус херсонського чиновника

У Херсоні рухнув 70-метровий флагшток та розчавив припаркований поблизу позашляховик. Конструкцію встановлювали до дня незалежності України, це мав би бути найвищий прапор Херсонщини. Утім під час робіт щось пішло не так, і довжелезне металева споруда гепнула на землю.

Епічне падіння одного із найбільших флагштоків в Україні на Лексус херсонського чиновника
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У Херсоні рухнув 70-метровий флагшток та розчавив припаркований поблизу позашляховик.

Конструкцію встановлювали до дня незалежності України, це мав би бути найвищий прапор Херсонщини.

Утім під час робіт щось пішло не так, і довжелезне металева споруда гепнула на землю.

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ICTV / Надзвичайні новини / Епічне падіння одного із найбільших флагштоків в Україні на Лексус херсонського чиновника / 20.08.2021 20:15
20.08.2021 20:15

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