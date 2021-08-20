Video: Епічне падіння одного із найбільших флагштоків в Україні на Лексус херсонського чиновника

У Херсоні рухнув 70-метровий флагшток та розчавив припаркований поблизу позашляховик. Конструкцію встановлювали до дня незалежності України, це мав би бути найвищий прапор Херсонщини. Утім під час робіт щось пішло не так, і довжелезне металева споруда гепнула на землю.