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Video: Елітний Порше згорів вщент – вогняне пекло на столичних Теремках

Справжнє вогняне пекло на столичних Теремках. Вночі там було дуже гаряче. Просто на парковці під багатоповерхівкою зайнялися автомобілі.[read_more_news] Вщент згоріли практично 5 машин. Вже відомо, що це був підпал. Ціллю нападників був елітний Порше і вони впоралися майже філігранно – авто знищили, але таки засвітилися на камерах спостереження. За що, кому перейшла дорогу власниця - допитувався Ігор Шумик.

Елітний Порше згорів вщент – вогняне пекло на столичних Теремках
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Справжнє вогняне пекло на столичних Теремках.

Вночі там було дуже гаряче.

Просто на парковці під багатоповерхівкою зайнялися автомобілі. Також по темі: Облив бензином кохану і підпалив - вогняні пристрасті у селі під Києвом

Вщент згоріли практично 5 машин.

Вже відомо, що це був підпал.

Ціллю нападників був елітний Порше і вони впоралися майже філігранно – авто знищили, але таки засвітилися на камерах спостереження.

За що, кому перейшла дорогу власниця – допитувався Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Елітний Порше згорів вщент – вогняне пекло на столичних Теремках / 20.10.2021 20:28
20.10.2021 20:28

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