Елітний Порше згорів вщент – вогняне пекло на столичних Теремках

Справжнє вогняне пекло на столичних Теремках.

Вночі там було дуже гаряче.

Просто на парковці під багатоповерхівкою зайнялися автомобілі. Також по темі: Облив бензином кохану і підпалив - вогняні пристрасті у селі під Києвом

Вщент згоріли практично 5 машин.

Вже відомо, що це був підпал.

Ціллю нападників був елітний Порше і вони впоралися майже філігранно – авто знищили, але таки засвітилися на камерах спостереження.

За що, кому перейшла дорогу власниця – допитувався Ігор Шумик.