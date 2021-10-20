Елітний Порше згорів вщент – вогняне пекло на столичних Теремках

Ревнивець підпалив квартиру батьків своєї екс-коханої
На Одещині судять дикуна, який живцем спалив свою кохану
В Запоріжжі судять чоловіка, який через ревнощі підпалив кохану
Шокуюче звірство. Чоловік підпалив дружину на очах у сусідів
У Києві піромани влаштували на останньому поверсі багатоповерхівки вогняне пекло
У Києві розлючені мешканці спіймали на гарячому зухвалого палія
На Миколаївщині 16-річний підліток обікрав школу та підпалив кабінет
У Полтаві піроман підпалив автомобілі, його досі розшукує поліція