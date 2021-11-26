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Video: Дивну жіночку з Бердичева сусіди запідозрили у поїданні собачатини

Тюрми можна уникнути, якщо людина психічно хвора. Але ж уявляєте, яка це "радість" для її сусідів? У Бердичеві на Житомирщині мешканці п‘ятиповерхівки роками страждали через дивну пенсіонерку. Вона забирала з вулиці тварин.[read_more_news] Але більше їх ніяк не ставало. Нажахані люди припускали, що жіночка їх просто їсть! Бо ж сама бідна, наче церковна миша і не має за що купувати продукти. Але щойно сусіди приводили до будинку спеціальні служби й правоохоронців - агресивна зоовласниця погрожувала всім розправою. Чи вдалося зрештою врятувати хвостатих бранців? І чи відповідатиме жінка за жорстоке поводження з тваринами? А ще за причинену сусідам моральну та матеріальну шкоду? Це варто побачити, але тільки не вразливим!

Дивну жіночку з Бердичева сусіди запідозрили у поїданні собачатини
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Тюрми можна уникнути, якщо людина психічно хвора.

Але ж уявляєте, яка це “радість” для її сусідів?

У Бердичеві на Житомирщині мешканці п‘ятиповерхівки роками страждали через дивну пенсіонерку.

Вона забирала з вулиці тварин. Також по темі: У квартирі любительки собак прорвали труби - лютий екшн у Запоріжжі

Але більше їх ніяк не ставало.

Нажахані люди припускали, що жіночка їх просто їсть!

Бо ж сама бідна, наче церковна миша і не має за що купувати продукти.

Але щойно сусіди приводили до будинку спеціальні служби й правоохоронців – агресивна зоовласниця погрожувала всім розправою.

Чи вдалося зрештою врятувати хвостатих бранців?

І чи відповідатиме жінка за жорстоке поводження з тваринами?

А ще за причинену сусідам моральну та матеріальну шкоду?

Це варто побачити, але тільки не вразливим!

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ICTV / Надзвичайні новини / Дивну жіночку з Бердичева сусіди запідозрили у поїданні собачатини / 26.11.2021 19:32
26.11.2021 19:32

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