Дивну жіночку з Бердичева сусіди запідозрили у поїданні собачатини

Тюрми можна уникнути, якщо людина психічно хвора.

Але ж уявляєте, яка це “радість” для її сусідів?

У Бердичеві на Житомирщині мешканці п‘ятиповерхівки роками страждали через дивну пенсіонерку.

Вона забирала з вулиці тварин. Також по темі: У квартирі любительки собак прорвали труби - лютий екшн у Запоріжжі

Але більше їх ніяк не ставало.

Нажахані люди припускали, що жіночка їх просто їсть!

Бо ж сама бідна, наче церковна миша і не має за що купувати продукти.

Але щойно сусіди приводили до будинку спеціальні служби й правоохоронців – агресивна зоовласниця погрожувала всім розправою.

Чи вдалося зрештою врятувати хвостатих бранців?

І чи відповідатиме жінка за жорстоке поводження з тваринами?

А ще за причинену сусідам моральну та матеріальну шкоду?

Це варто побачити, але тільки не вразливим!