seach
ICTV - Разом краще

Video: Дива стаються. У день святого Миколая троє людей вижили після вибуху на Львівщині

Дива стаються. На Львівщині у сам день святого Миколая троє людей вижили після вибуху. Тільки уявіть: двоє молодиків помітили, що вночі зайнялося помешкання пенсіонерки та чимдуж кинулися на порятунок старенької. Щойно вони відтягнути жінку за паркан, як тієї ж миті рвонуло. [read_more_news] І так потужно, що хата склалася немов картковий будиночок. Сусіди шоковані, адже вибух міг поховати одразу ж три людських життя. Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця трагедії та готова розповісти без перебільшення вражаючі факти.

Дива стаються. У день святого Миколая троє людей вижили після вибуху на Львівщині
0 Коментувати

Дива стаються.

На Львівщині у сам день святого Миколая троє людей вижили після вибуху.

Тільки уявіть: двоє молодиків помітили, що вночі зайнялося помешкання пенсіонерки та чимдуж кинулися на порятунок старенької.

Щойно вони відтягнути жінку за паркан, як тієї ж миті рвонуло. Також по темі: Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських - подробиці пожежі у Дубно

І так потужно, що хата склалася немов картковий будиночок.

Сусіди шоковані, адже вибух міг поховати одразу ж три людських життя.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця трагедії та готова розповісти без перебільшення вражаючі факти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Дива стаються. У день святого Миколая троє людей вижили після вибуху на Львівщині / 20.12.2021 20:03
20.12.2021 20:03

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь