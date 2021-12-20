Дива стаються. У день святого Миколая троє людей вижили після вибуху на Львівщині

Дива стаються.

На Львівщині у сам день святого Миколая троє людей вижили після вибуху.

Тільки уявіть: двоє молодиків помітили, що вночі зайнялося помешкання пенсіонерки та чимдуж кинулися на порятунок старенької.

Щойно вони відтягнути жінку за паркан, як тієї ж миті рвонуло. Також по темі: Неймовірний порятунок нащадка графського роду Карпінських - подробиці пожежі у Дубно

І так потужно, що хата склалася немов картковий будиночок.

Сусіди шоковані, адже вибух міг поховати одразу ж три людських життя.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця трагедії та готова розповісти без перебільшення вражаючі факти.