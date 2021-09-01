Дитина в комі через бабусю? Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного хлопчика

Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного Андрійка, якого госпіталізували у лікарню без свідомості, з травмою голови.

Швидку викликала бабуся, коли не змогла розбудити онука.

Та коли медики оглянули хлопчика – жахнулися.

На його тілі, окрім численних синців і шрамів, вже були пролежні. Також по темі: Хлопчик потрапив під колеса наркомана на очах у мами - ДТП в Івано-Франківську

Зараз стан хлопчика вкрай тяжкий.

Він на апараті штучної вентиляції легень і не приходить до тями.

У поліції уже відкрили кримінальні провадження і з’ясовують, що насправді сталося із дитиною.

Бабусі, у якої гостював внук, вже оголосили підозру за залишення дитини в небезпеці.