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Video: Дитина в комі через бабусю? Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного хлопчика

Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного Андрійка, якого госпіталізували у лікарню без свідомості, з травмою голови. Швидку викликала бабуся, коли не змогла розбудити онука. Та коли медики оглянули хлопчика – жахнулися. На його тілі, окрім численних синців і шрамів, вже були пролежні. [read_more_news] Зараз стан хлопчика вкрай тяжкий. Він на апараті штучної вентиляції легень і не приходить до тями. У поліції уже відкрили кримінальні провадження і з'ясовують, що насправді сталося із дитиною. Бабусі, у якої гостював внук, вже оголосили підозру за залишення дитини в небезпеці.

Дитина в комі через бабусю? Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного хлопчика
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Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного Андрійка, якого госпіталізували у лікарню без свідомості, з травмою голови.

Швидку викликала бабуся, коли не змогла розбудити онука.

Та коли медики оглянули хлопчика – жахнулися.

На його тілі, окрім численних синців і шрамів, вже були пролежні. Також по темі: Хлопчик потрапив під колеса наркомана на очах у мами - ДТП в Івано-Франківську

Зараз стан хлопчика вкрай тяжкий.

Він на апараті штучної вентиляції легень і не приходить до тями.

У поліції уже відкрили кримінальні провадження і з’ясовують, що насправді сталося із дитиною.

Бабусі, у якої гостював внук, вже оголосили підозру за залишення дитини в небезпеці.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дитина в комі через бабусю? Черкаси сколихнула шокуюча історія 7-річного хлопчика / 01.09.2021 20:05
01.09.2021 20:05

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