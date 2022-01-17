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Video: Дикі кабани зграями заселяють села, атакуючи українців

Як напитися вкрай, то можна побачити, як кабани цілими зграями заселяють українські села. Хоча ця історія вражає цілком тверезих мешканців кількох сіл на Черкащині. Бо ж дикі п'ятачки знахабніли настільки, що безсоромно порпаються в чужих оселях, сараях та городах.[read_more_news] Здавалося б, логічне рішення - дозволити на них полювання. Але тут і криється диявол - у дрібничках. Як доводиться селянам уживатися поруч зі злодійкуватими кабанами? І яка доля чекає на людей і їхніх нових сусідів? Дивіться.

Дикі кабани зграями заселяють села, атакуючи українців
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Як напитися вкрай, то можна побачити, як кабани цілими зграями заселяють українські села.

Хоча ця історія вражає цілком тверезих мешканців кількох сіл на Черкащині.

Бо ж дикі п’ятачки знахабніли настільки, що безсоромно порпаються в чужих оселях, сараях та городах. Також по темі: Дикі кабани з комфотром оселилися у центрі Львова

Здавалося б, логічне рішення – дозволити на них полювання.

Але тут і криється диявол – у дрібничках.

Як доводиться селянам уживатися поруч зі злодійкуватими кабанами?

І яка доля чекає на людей і їхніх нових сусідів?

Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дикі кабани зграями заселяють села, атакуючи українців / 17.01.2022 20:33
17.01.2022 20:33

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