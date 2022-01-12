Двійнята залишились круглими сиротами після страшної ДТП на Харківщині

Пішов на обгін – і на той світ разом із собою забрав ще двох ні в чому невинних людей.

Невимовна жахлива аварія на Харківщині.

Сьогодні близько 9 години ранку на кільцевій дорозі в районі селища Черкаської Лозової на зустрічну смугу вилетів чорний легковик КІА і взяв на таран автівку таксі.

Удар був такої сили, що в одну мить обидва легковика перетворилися на груду металолому. Також по темі: ТОП ДТП за Новорічні свята - смертельно небезпечні викрутаси на дорозі

На додачу таксі ще й насадило на відбійник.

Там у салоні, окрім 31-річного водія, знаходилися його 29-річна дружина і двоє дітей – двійнята, яким всього лише по три рочки.

На жаль, вижити у тому місиві вдалося лише дітям.

І обидва водії і пасажирка таксі загинули на місці.

Як таке взагалі могло статися?