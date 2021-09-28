Два бездиханних тіла після довгої гулянки – мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої

Невимовний жах – у невеличкому містечку Куп’янську на Харківщині.

Вранці чоловік прийшов до сусіда після посиденьок, і ледь не посивів від побаченого.

В одній із кімнат на різних ліжках мирно лежали двоє – його власна кохана і сам товариш.

І добудитися їх було неможливо. Також по темі: Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів

46-річний господар зовсім не подавав ознак життя, а жінка ще ледь помітно дихала!

Як вона опинилася вдома у сусіда?

І чим закінчилася спроба порятунку?

Поліція тепер підозрює загиблого господаря – але в чому?

Серце розривається – до чого можуть довести комунальні борги!