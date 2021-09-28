seach
ICTV - Разом краще

Video: Два бездиханних тіла після довгої гулянки – мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої

Невимовний жах - у невеличкому містечку Куп’янську на Харківщині. Вранці чоловік прийшов до сусіда після посиденьок, і ледь не посивів від побаченого. В одній із кімнат на різних ліжках мирно лежали двоє - його власна кохана і сам товариш. І добудитися їх було неможливо.[read_more_news] 46-річний господар зовсім не подавав ознак життя, а жінка ще ледь помітно дихала! Як вона опинилася вдома у сусіда? І чим закінчилася спроба порятунку? Поліція тепер підозрює загиблого господаря - але в чому? Серце розривається - до чого можуть довести комунальні борги!

Два бездиханних тіла після довгої гулянки – мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої
0 Коментувати

Невимовний жах – у невеличкому містечку Куп’янську на Харківщині.

Вранці чоловік прийшов до сусіда після посиденьок, і ледь не посивів від побаченого.

В одній із кімнат на різних ліжках мирно лежали двоє – його власна кохана і сам товариш.

І добудитися їх було неможливо. Також по темі: Банда на чолі з екс-депутатом зливала газ з потягів

46-річний господар зовсім не подавав ознак життя, а жінка ще ледь помітно дихала!

Як вона опинилася вдома у сусіда?

І чим закінчилася спроба порятунку?

Поліція тепер підозрює загиблого господаря – але в чому?

Серце розривається – до чого можуть довести комунальні борги!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Два бездиханних тіла після довгої гулянки – мертвого хазяїна підозрюють у вбивстві коханої / 28.09.2021 20:34
28.09.2021 20:34

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь