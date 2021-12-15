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Video: ДТП у Луцьку – що сказав 16-річний гонщик у суді після наїзду на натовп пішоходів

На зебрі в’їхав у натовп пішоходів, серед яких була і дитина, але за ґрати поки що не відправиться. В Луцьку обирали запобіжний захід підлітку, який, втікаючи від патрульних, помчав на червоне світло та збив одразу шістьох людей. На щастя, в цій моторошній автопригоді обійшлося без загиблих, але одна жінка після аварії так і не отямилась – її стан вкрай тяжкий.[read_more_news] Серйозно постраждав і її п’ятирічний син. Що ж сказав неповнолітній гонщик у суді, навіщо тікав і чи жалкує про скоєне? Всі подробиці – далі у сюжеті.

ДТП у Луцьку – що сказав 16-річний гонщик у суді після наїзду на натовп пішоходів
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На зебрі в’їхав у натовп пішоходів, серед яких була і дитина, але за ґрати поки що не відправиться.

В Луцьку обирали запобіжний захід підлітку, який, втікаючи від патрульних, помчав на червоне світло та збив одразу шістьох людей.

На щастя, в цій моторошній автопригоді обійшлося без загиблих, але одна жінка після аварії так і не отямилась – її стан вкрай тяжкий. Також по темі: 16-річний харківський мажор у суді просить вибачення - нові деталі ДТП

Серйозно постраждав і її п’ятирічний син.

Що ж сказав неповнолітній гонщик у суді, навіщо тікав і чи жалкує про скоєне?

Всі подробиці – далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / ДТП у Луцьку – що сказав 16-річний гонщик у суді після наїзду на натовп пішоходів / 15.12.2021 19:49
15.12.2021 19:49

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