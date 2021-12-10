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Video: ДТП під Полтавою – в людей не залишилося шансів на порятунок

Під Полтавою сталося смертельне зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Поблизу села Стасів Славута врізалася в КрАЗ. Внаслідок удару легковик передньою частиною залетів під вантажний транспорт. Після такого в людей, що були в салоні, не залишилося шансів на порятунок. Подивіться на наслідки цього трагічного випадку і ще раз подумайте – чи варті поспіх, небезпечні маневри на дорозі двох обірваних життів?

ДТП під Полтавою – в людей не залишилося шансів на порятунок
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Під Полтавою сталося смертельне зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Поблизу села Стасів Славута врізалася в КрАЗ.

Внаслідок удару легковик передньою частиною залетів під вантажний транспорт.

Після такого в людей, що були в салоні, не залишилося шансів на порятунок.

Подивіться на наслідки цього трагічного випадку і ще раз подумайте – чи варті поспіх, небезпечні маневри на дорозі двох обірваних життів?

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ICTV / Надзвичайні новини / ДТП під Полтавою – в людей не залишилося шансів на порятунок / 10.12.2021 18:59
10.12.2021 18:59

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