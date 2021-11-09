Друзі їхали зі святкування! Блискавична аварія на Черкащині, немов з фільму-катастрофи

Наче після вибуху – капот, а дах буквально зірвало.

Моторошна аварія на Черкащині, немов з фільму катастрофи.

Друзі їхали зі святкування, але один із них відправився прямою дорогою на той світ.

Трагедія сталася блискавично.

Учасники та свідки навіть не встигли зрозуміти – що ж сталося? Також по темі: Зерновоз зім'яв опонента на дорозі як бляшанку - пекельна ДТП на Черкащині

На жвавій трасі легковик на повному ходу протаранив вантажівку, що їхала попереду.

Від авто лишилася купа розтрощеного металу.

А поруч в калюжі крові лежало скривавлене і вже бездиханне тіло, яке просто викинуло з авто.

Що ж стало причиною кривавої аварії?

Навіщо водій седана зробив такий різкий та необдуманий маневр?

Шокуючі кадри.