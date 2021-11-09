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Video: Друзі їхали зі святкування! Блискавична аварія на Черкащині, немов з фільму-катастрофи

Наче після вибуху  - капот, а дах буквально зірвало. Моторошна аварія на Черкащині, немов з фільму катастрофи. Друзі їхали зі святкування, але один із них відправився прямою дорогою на той світ. Трагедія сталася блискавично. Учасники та свідки навіть не встигли зрозуміти - що ж сталося? [read_more_news] На жвавій трасі легковик на повному ходу протаранив вантажівку, що їхала попереду. Від авто лишилася купа розтрощеного металу. А поруч в калюжі крові лежало скривавлене і вже бездиханне тіло, яке просто викинуло з авто. Що ж стало причиною кривавої аварії? Навіщо водій седана зробив такий різкий та необдуманий маневр? Шокуючі кадри.

Друзі їхали зі святкування! Блискавична аварія на Черкащині, немов з фільму-катастрофи
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Наче після вибуху  – капот, а дах буквально зірвало.

Моторошна аварія на Черкащині, немов з фільму катастрофи.

Друзі їхали зі святкування, але один із них відправився прямою дорогою на той світ.

Трагедія сталася блискавично.

Учасники та свідки навіть не встигли зрозуміти – що ж сталося? Також по темі: Зерновоз зім'яв опонента на дорозі як бляшанку - пекельна ДТП на Черкащині

На жвавій трасі легковик на повному ходу протаранив вантажівку, що їхала попереду.

Від авто лишилася купа розтрощеного металу.

А поруч в калюжі крові лежало скривавлене і вже бездиханне тіло, яке просто викинуло з авто.

Що ж стало причиною кривавої аварії?

Навіщо водій седана зробив такий різкий та необдуманий маневр?

Шокуючі кадри.

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ICTV / Надзвичайні новини / Друзі їхали зі святкування! Блискавична аварія на Черкащині, немов з фільму-катастрофи / 09.11.2021 19:39
09.11.2021 19:39

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