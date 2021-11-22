seach
ICTV - Разом краще

Video: Друзі прийшли захищати жінку від тирана, але самі опинилися на вістрі ножа – кривава розв’язка родинної драми

Кривава розв'язка родинної драми довжиною у півтора десятиліття. Селище Рокитне на Київщині буквально гуде від жахливої новини. Посеред дня шоковані перехожі побачили скривавленого чоловіка, що біг вулицею і благав про допомогу. Нещасному терміново викликали швидку. А вже скоро дізналися - цьому пораненому ще пощастило![read_more_news] Бо його друга медики врятувати не встигли він стік кров'ю на руках рідної сестри. Обох чоловіків покремсав ножем 43-річний Іван. Але як вони опинились у його квартирі? Чому різник називає жертвою саме себе? Місцеві ж натякають  фатальна роль у цій моторошній історії належить жінці.

Друзі прийшли захищати жінку від тирана, але самі опинилися на вістрі ножа – кривава розв’язка родинної драми
0 Коментувати

Кривава розв’язка родинної драми довжиною у півтора десятиліття.

Селище Рокитне на Київщині буквально гуде від жахливої новини.

Посеред дня шоковані перехожі побачили скривавленого чоловіка, що біг вулицею і благав про допомогу.

Нещасному терміново викликали швидку.

А вже скоро дізналися – цьому пораненому ще пощастило! Також по темі: Зарізав коханку і спробував вчинити харакірі - любовна драма у Білгород-Дністровському

Бо його друга медики врятувати не встигли він стік кров’ю на руках рідної сестри.

Обох чоловіків покремсав ножем 43-річний Іван.

Але як вони опинились у його квартирі?

Чому різник називає жертвою саме себе?

Місцеві ж натякають  фатальна роль у цій моторошній історії належить жінці.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Друзі прийшли захищати жінку від тирана, але самі опинилися на вістрі ножа – кривава розв’язка родинної драми / 22.11.2021 20:25
22.11.2021 20:25

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь