Друзі прийшли захищати жінку від тирана, але самі опинилися на вістрі ножа – кривава розв’язка родинної драми

Кривава розв’язка родинної драми довжиною у півтора десятиліття.

Селище Рокитне на Київщині буквально гуде від жахливої новини.

Посеред дня шоковані перехожі побачили скривавленого чоловіка, що біг вулицею і благав про допомогу.

Нещасному терміново викликали швидку.

А вже скоро дізналися – цьому пораненому ще пощастило! Також по темі: Зарізав коханку і спробував вчинити харакірі - любовна драма у Білгород-Дністровському

Бо його друга медики врятувати не встигли він стік кров’ю на руках рідної сестри.

Обох чоловіків покремсав ножем 43-річний Іван.

Але як вони опинились у його квартирі?

Чому різник називає жертвою саме себе?

Місцеві ж натякають фатальна роль у цій моторошній історії належить жінці.