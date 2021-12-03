Друзі голіруч затримали браконьєра – хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві

Хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві!

У селі на Київщині двоє друзів голіруч затримали браконьєра.

Незнайомець вночі ходив з ліхтариком попід будинками.

Добровільно здаватися не збирався і почав відстрілюватися. Також по темі: Керівник СБУ на Харківщині після невтішної риболовлі влаштував облаву на банду браконьєрів

В результаті один з юнаків отримав кулю у стопу.

Та перепало й стрільцеві.

І тепер він у лікарні зі струсом мозку та синцями на обличчі.

Правоохоронці відкрили одразу кілька проваджень проти обох сторін.

Тепер розбираються.

З’ясовували деталі цієї заплутаної історії і Надзвичайні новини на чолі з нашим Олександром Храпачем.