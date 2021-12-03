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Video: Друзі голіруч затримали браконьєра – хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві

Хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві! У селі на Київщині двоє друзів голіруч затримали браконьєра. Незнайомець вночі ходив з ліхтариком попід будинками. Добровільно здаватися не збирався і почав відстрілюватися. [read_more_news] В результаті один з юнаків отримав кулю у стопу. Та перепало й стрільцеві. І тепер він у лікарні зі струсом мозку та синцями на обличчі. Правоохоронці відкрили одразу кілька проваджень проти обох сторін. Тепер розбираються. З'ясовували деталі цієї заплутаної історії і Надзвичайні новини на чолі з нашим Олександром Храпачем.

Друзі голіруч затримали браконьєра – хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві
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Хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві!

У селі на Київщині двоє друзів голіруч затримали браконьєра.

Незнайомець вночі ходив з ліхтариком попід будинками.

Добровільно здаватися не збирався і почав відстрілюватися. Також по темі: Керівник СБУ на Харківщині після невтішної риболовлі влаштував облаву на банду браконьєрів

В результаті один з юнаків отримав кулю у стопу.

Та перепало й стрільцеві.

І тепер він у лікарні зі струсом мозку та синцями на обличчі.

Правоохоронці відкрили одразу кілька проваджень проти обох сторін.

Тепер розбираються.

З’ясовували деталі цієї заплутаної історії і Надзвичайні новини на чолі з нашим Олександром Храпачем.

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ICTV / Надзвичайні новини / Друзі голіруч затримали браконьєра – хотів вполювати зайця, а влучив у ногу хлопцеві / 03.12.2021 20:00
03.12.2021 20:00

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