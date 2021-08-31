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Video: Дружина у морозилці, чоловік у ванній. Одкровення вбивці коханої у суді

А це жахіття досі не вкладається у голові. Кричуща дикість у столиці, якій немає жодного пояснення. Нелюда, який розчленував тіло своєї дружини на дрібні шматки і зберігав людські рештки в морозильній камері у своїй кімнаті - нарешті доправили до суду. [read_more_news] 35-річний мерзотник після скоєного втік до Черкас. А коли його вистежили копи і взяли в облогу, спробував вбити ще й себе. Хто ж він, цей лютий маніяк? Що сталося у, здавалося б, зразковій сім’ї? Чому зі своєю коханою він розправився аж так жорстоко? Це шок.

Дружина у морозилці, чоловік у ванній. Одкровення вбивці коханої у суді
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А це жахіття досі не вкладається у голові.

Кричуща дикість у столиці, якій немає жодного пояснення.

Нелюда, який розчленував тіло своєї дружини на дрібні шматки і зберігав людські рештки в морозильній камері у своїй кімнаті – нарешті доправили до суду. Також по темі: Заморозив мертву кохану в морозилці! У Києві чоловік вбив та розчленував дружину

35-річний мерзотник після скоєного втік до Черкас.

А коли його вистежили копи і взяли в облогу, спробував вбити ще й себе.

Хто ж він, цей лютий маніяк?

Що сталося у, здавалося б, зразковій сім’ї?

Чому зі своєю коханою він розправився аж так жорстоко? Це шок.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дружина у морозилці, чоловік у ванній. Одкровення вбивці коханої у суді / 31.08.2021 20:09
31.08.2021 20:09

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