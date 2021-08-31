Дружина у морозилці, чоловік у ванній. Одкровення вбивці коханої у суді

А це жахіття досі не вкладається у голові.

Кричуща дикість у столиці, якій немає жодного пояснення.

Нелюда, який розчленував тіло своєї дружини на дрібні шматки і зберігав людські рештки в морозильній камері у своїй кімнаті – нарешті доправили до суду. Також по темі: Заморозив мертву кохану в морозилці! У Києві чоловік вбив та розчленував дружину

35-річний мерзотник після скоєного втік до Черкас.

А коли його вистежили копи і взяли в облогу, спробував вбити ще й себе.

Хто ж він, цей лютий маніяк?

Що сталося у, здавалося б, зразковій сім’ї?

Чому зі своєю коханою він розправився аж так жорстоко? Це шок.