Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі

Шок на Хмельниччині.

У власному будинку загинули в пожежі четверо дітей.

Найстаршій було лише 6, молодшій – 7 місяців. Також по темі: Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей - жахіття на Чернігівщині

Батьки запевняють, що спали, коли почалася пожежа.

А коли прокинулися і почали рятувати малих і гасити будинок, було вже запізно.

Сусіди мають протилежну думку і у всьому винуватять саме батьків – ніби, ті причетні до їх смерті.