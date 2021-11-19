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Video: Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі

Шок на Хмельниччині. У власному будинку загинули в пожежі четверо дітей. Найстаршій було лише 6, молодшій – 7 місяців. [read_more_news] Батьки запевняють, що спали, коли почалася пожежа. А коли прокинулися і почали рятувати малих і гасити будинок, було вже запізно. Сусіди мають протилежну думку і у всьому винуватять саме батьків - ніби, ті причетні до їх смерті.

Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі
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Шок на Хмельниччині.

У власному будинку загинули в пожежі четверо дітей.

Найстаршій було лише 6, молодшій – 7 місяців. Також по темі: Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей - жахіття на Чернігівщині

Батьки запевняють, що спали, коли почалася пожежа.

А коли прокинулися і почали рятувати малих і гасити будинок, було вже запізно.

Сусіди мають протилежну думку і у всьому винуватять саме батьків – ніби, ті причетні до їх смерті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі / 19.11.2021 19:23
19.11.2021 19:23

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