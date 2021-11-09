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Video: Дружина допомогла коханому пограбувати своє робоче місце? Діамантовий злочин у Шостці

Діаманти, сапфіри, золото - блиск, що сліпить очі й затьмарює розум. У Шостці на Сумщині гучний злочин. Вранці, невідомий у масці, з рушницею у руках увірвався до ювелірного магазину. Тримаючи співробітників на мушці, обчистив вітрину з найдорожчими прикрасами та блискавично зник. На все про все не більше хвилини. [read_more_news] А вкрасти встиг багатств аж на півмільйона гривень. Копи кинули усі сили на пошуки злочинця і вже за кілька днів закували у кайданки 47-річного чоловіка. Та от власниця ювелірки впевнена - бандит діяв не сам, ним керувала хитра спільниця. Справжній детектив - не інакше.

Дружина допомогла коханому пограбувати своє робоче місце? Діамантовий злочин у Шостці
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Діаманти, сапфіри, золото – блиск, що сліпить очі й затьмарює розум.

У Шостці на Сумщині гучний злочин.

Вранці, невідомий у масці, з рушницею у руках увірвався до ювелірного магазину.

Тримаючи співробітників на мушці, обчистив вітрину з найдорожчими прикрасами та блискавично зник.

На все про все не більше хвилини.  Також по темі: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

А вкрасти встиг багатств аж на півмільйона гривень.

Копи кинули усі сили на пошуки злочинця і вже за кілька днів закували у кайданки 47-річного чоловіка.

Та от власниця ювелірки впевнена – бандит діяв не сам, ним керувала хитра спільниця.

Справжній детектив – не інакше.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дружина допомогла коханому пограбувати своє робоче місце? Діамантовий злочин у Шостці / 09.11.2021 20:03
09.11.2021 20:03

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