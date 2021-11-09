Дружина допомогла коханому пограбувати своє робоче місце? Діамантовий злочин у Шостці

Діаманти, сапфіри, золото – блиск, що сліпить очі й затьмарює розум.

У Шостці на Сумщині гучний злочин.

Вранці, невідомий у масці, з рушницею у руках увірвався до ювелірного магазину.

Тримаючи співробітників на мушці, обчистив вітрину з найдорожчими прикрасами та блискавично зник.

На все про все не більше хвилини. Також по темі: Бершадь на вухах! Подробиці гучного пограбування ювелірного магазину

А вкрасти встиг багатств аж на півмільйона гривень.

Копи кинули усі сили на пошуки злочинця і вже за кілька днів закували у кайданки 47-річного чоловіка.

Та от власниця ювелірки впевнена – бандит діяв не сам, ним керувала хитра спільниця.

Справжній детектив – не інакше.