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Video: Драгдилери нарощують свої потуги в Україні – що відомо

А таким масштабам позаздрив би навіть сам Пабло Ескобар. Височенні кущі коноплі у Чернігові, пачки з амфетаміном у Києві і наркотичне зілля для ув’язнених на Вінниччині. Великі і маленькі - драг дилери України нарощують свої потуги. [read_more_news] Справжні плантації просто у себе вдома за високим парканом або продажі через знайомих та телеграм-канал. На що сподіваються нарко підприємці загадка, бо все одно їх безбожно здають сусіди або ж самі клієнти. Лише подивіться, що чекає на тих, хто думає швидко збагатіти і марить мільйонними прибутками завдяки наркотикам - у вас зникне бажання ризикувати.

Драгдилери нарощують свої потуги в Україні – що відомо
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А таким масштабам позаздрив би навіть сам Пабло Ескобар.

Височенні кущі коноплі у Чернігові, пачки з амфетаміном у Києві і наркотичне зілля для ув’язнених на Вінниччині.

Великі і маленькі – драг дилери України нарощують свої потуги. Також по темі: Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі - ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Справжні плантації просто у себе вдома за високим парканом або продажі через знайомих та телеграм-канал.

На що сподіваються нарко підприємці загадка, бо все одно їх безбожно здають сусіди або ж самі клієнти.

Лише подивіться, що чекає на тих, хто думає швидко збагатіти і марить мільйонними прибутками завдяки наркотикам – у вас зникне бажання ризикувати.

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ICTV / Надзвичайні новини / Драгдилери нарощують свої потуги в Україні – що відомо / 06.09.2021 20:27
06.09.2021 20:27

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