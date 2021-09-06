Драгдилери нарощують свої потуги в Україні – що відомо

А таким масштабам позаздрив би навіть сам Пабло Ескобар.

Височенні кущі коноплі у Чернігові, пачки з амфетаміном у Києві і наркотичне зілля для ув’язнених на Вінниччині.

Великі і маленькі – драг дилери України нарощують свої потуги. Також по темі: Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі - ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Справжні плантації просто у себе вдома за високим парканом або продажі через знайомих та телеграм-канал.

На що сподіваються нарко підприємці загадка, бо все одно їх безбожно здають сусіди або ж самі клієнти.

Лише подивіться, що чекає на тих, хто думає швидко збагатіти і марить мільйонними прибутками завдяки наркотикам – у вас зникне бажання ризикувати.