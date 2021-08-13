Video: Донеччанин відкрив стрілянину у київському ресторані
У столиці в ресторані влаштували масове побоїще, а потім пролунали ще й постріли.
Страшно навіть подумати, що пережили відвідувачі, які прийшли відпочити, посмакувати кавою, а довелося ховатися від куль під столами!
Зброю дістав якийсь неадекват, він навіть не цілився, а просто випускав набої хто знає куди. [read_more_news]
І виявляється цей психопат приїхав до громадського місця із цілим арсеналом, в машині в чоловіка знайшли автомат та мисливські рушниці, з купою патронів.
Чим закінчилося це божевілля дивіться самі.
Донеччанин відкрив стрілянину у київському ресторані