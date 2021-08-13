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Video: Донеччанин відкрив стрілянину у київському ресторані

У столиці в ресторані влаштували масове побоїще, а потім пролунали ще й постріли. Страшно навіть подумати, що пережили відвідувачі, які прийшли відпочити, посмакувати кавою, а довелося ховатися від куль під столами! Зброю дістав якийсь неадекват, він навіть не цілився, а просто випускав набої хто знає куди. [read_more_news] І виявляється цей психопат приїхав до громадського місця із цілим арсеналом, в машині в чоловіка знайшли автомат та мисливські рушниці, з купою патронів. Чим закінчилося це божевілля дивіться самі.

Донеччанин відкрив стрілянину у київському ресторані
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У столиці в ресторані влаштували масове побоїще, а потім пролунали ще й постріли.

Страшно навіть подумати, що пережили відвідувачі, які прийшли відпочити, посмакувати кавою, а довелося ховатися від куль під столами!

Зброю дістав якийсь неадекват, він навіть не цілився, а просто випускав набої хто знає куди. Також по темі: Стрілянина на кавказькому весіллі в Одесі - вся правда

І виявляється цей психопат приїхав до громадського місця із цілим арсеналом, в машині в чоловіка знайшли автомат та мисливські рушниці, з купою патронів.

Чим закінчилося це божевілля дивіться самі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Донеччанин відкрив стрілянину у київському ресторані / 13.08.2021 19:39
13.08.2021 19:39

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