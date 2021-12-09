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Video: Діти розшукують зниклих батьків! На Житомирщині молоде подружжя як у воду кануло

Смертельна риболовля. На Житомирщині зникло молоде подружжя, яке на човні випливло на ставок. Про те, що батьків немає, їхня семирічна дочка розповіла учительці. Дві доби дівчинка просиділа зачинена в будинку з молодшим чотирирічним братом, а коли прийшов час іти до школи, знайшла спосіб вибратися на волю. [read_more_news] У селі розгорнули цілу пошукову операцію - громада, правоохоронці та рятувальники. Чи є вже результат? Наша Тетяна Островщук знає усі подробиці.

Діти розшукують зниклих батьків! На Житомирщині молоде подружжя як у воду кануло
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Смертельна риболовля.

На Житомирщині зникло молоде подружжя, яке на човні випливло на ставок.

Про те, що батьків немає, їхня семирічна дочка розповіла учительці.

Дві доби дівчинка просиділа зачинена в будинку з молодшим чотирирічним братом, а коли прийшов час іти до школи, знайшла спосіб вибратися на волю.  Також по темі: Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

У селі розгорнули цілу пошукову операцію – громада, правоохоронці та рятувальники.

Чи є вже результат?

Наша Тетяна Островщук знає усі подробиці.

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ICTV / Надзвичайні новини / Діти розшукують зниклих батьків! На Житомирщині молоде подружжя як у воду кануло / 09.12.2021 19:43
09.12.2021 19:43

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