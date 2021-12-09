Діти розшукують зниклих батьків! На Житомирщині молоде подружжя як у воду кануло

Смертельна риболовля.

На Житомирщині зникло молоде подружжя, яке на човні випливло на ставок.

Про те, що батьків немає, їхня семирічна дочка розповіла учительці.

Дві доби дівчинка просиділа зачинена в будинку з молодшим чотирирічним братом, а коли прийшов час іти до школи, знайшла спосіб вибратися на волю. Також по темі: Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

У селі розгорнули цілу пошукову операцію – громада, правоохоронці та рятувальники.

Чи є вже результат?

Наша Тетяна Островщук знає усі подробиці.