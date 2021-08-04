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Video: Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві

Замість пробачень - розтрощене лобове скло та зламаний палець у водія. У Полтаві гучний скандал, що спричинила нахабна забавка серед дітей. Двоє школярів вкрали ковпачки від ніпелів авто. Але малі зухвальці попалися на відеореєстратор легковика. Господарі написали заяву до поліції. А мати одного зі школярів, очевидно, вирішила залагодити конфлікт і попросила зустрітися з постраждалими. [read_more_news] Щоб вибачитись. Але замість жінки, до подружжя вдерся неадекват із лопатою і такий переполох зчинив, що люди раді, що живі лишились. І все це на очах дітей.  Хто цей скажений? Навіщо встряв у чужий конфлікт? А що ж мати школяра-крадія? Де була вона? Страшно подумати, що нас чекає, якщо дорослі вчитимуть дітей так вибачатися.

Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві
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Замість пробачень – розтрощене лобове скло та зламаний палець у водія.

У Полтаві гучний скандал, що спричинила нахабна забавка серед дітей.

Двоє школярів вкрали ковпачки від ніпелів авто.

Але малі зухвальці попалися на відеореєстратор легковика.

Господарі написали заяву до поліції.

А мати одного зі школярів, очевидно, вирішила залагодити конфлікт і попросила зустрітися з постраждалими. Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Щоб вибачитись.

Але замість жінки, до подружжя вдерся неадекват із лопатою і такий переполох зчинив, що люди раді, що живі лишились.

І все це на очах дітей.  Хто цей скажений?

Навіщо встряв у чужий конфлікт?

А що ж мати школяра-крадія?

Де була вона?

Страшно подумати, що нас чекає, якщо дорослі вчитимуть дітей так вибачатися.

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ICTV / Надзвичайні новини / Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві / 04.08.2021 20:08
04.08.2021 20:08

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