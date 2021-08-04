Діти поцупили ковпачки з авто і спричинили небувалий резонанс у Полтаві

Замість пробачень – розтрощене лобове скло та зламаний палець у водія.

У Полтаві гучний скандал, що спричинила нахабна забавка серед дітей.

Двоє школярів вкрали ковпачки від ніпелів авто.

Але малі зухвальці попалися на відеореєстратор легковика.

Господарі написали заяву до поліції.

А мати одного зі школярів, очевидно, вирішила залагодити конфлікт і попросила зустрітися з постраждалими. Також по темі: Господар розрубав лопатою товариша по чарці у власному домі на Черкащині

Щоб вибачитись.

Але замість жінки, до подружжя вдерся неадекват із лопатою і такий переполох зчинив, що люди раді, що живі лишились.

І все це на очах дітей. Хто цей скажений?

Навіщо встряв у чужий конфлікт?

А що ж мати школяра-крадія?

Де була вона?

Страшно подумати, що нас чекає, якщо дорослі вчитимуть дітей так вибачатися.