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Video: Діти насмерть отруїлися грибами – трагедія на Вінниччині

Цих дітей на той світ відправила не якась там небезпечна розвага, а звичайний обід? На Вінниччині трагедія, від якої крається серце. Померли дві сестрички чотирьох і тринадцяти років. В обласній лікарні ще перебуває їхній 12-річний брат.[read_more_news] Усіх дітей, очевидно, скосила смертельна отрута. Але ж яка? Це просто жах, але за допомогою до медиків батьки звернулися не одразу. Декілька днів дорослі намагалися самостійно лікувати дітей. Чому ж так сталося? Подивіться, бо подібна трагедія може спіткати кожного.

Діти насмерть отруїлися грибами – трагедія на Вінниччині
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Цих дітей на той світ відправила не якась там небезпечна розвага, а звичайний обід?

На Вінниччині трагедія, від якої крається серце.

Померли дві сестрички чотирьох і тринадцяти років.

В обласній лікарні ще перебуває їхній 12-річний брат. Також по темі: Прикидаються грибниками та аграріями — як діють українські наркодилери

Усіх дітей, очевидно, скосила смертельна отрута.

Але ж яка? Це просто жах, але за допомогою до медиків батьки звернулися не одразу.

Декілька днів дорослі намагалися самостійно лікувати дітей.

Чому ж так сталося?

Подивіться, бо подібна трагедія може спіткати кожного.

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ICTV / Надзвичайні новини / Діти насмерть отруїлися грибами – трагедія на Вінниччині / 07.09.2021 19:57
07.09.2021 19:57

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