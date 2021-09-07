Діти насмерть отруїлися грибами – трагедія на Вінниччині

Цих дітей на той світ відправила не якась там небезпечна розвага, а звичайний обід?

На Вінниччині трагедія, від якої крається серце.

Померли дві сестрички чотирьох і тринадцяти років.

В обласній лікарні ще перебуває їхній 12-річний брат. Також по темі: Прикидаються грибниками та аграріями — як діють українські наркодилери

Усіх дітей, очевидно, скосила смертельна отрута.

Але ж яка? Це просто жах, але за допомогою до медиків батьки звернулися не одразу.

Декілька днів дорослі намагалися самостійно лікувати дітей.

Чому ж так сталося?

Подивіться, бо подібна трагедія може спіткати кожного.