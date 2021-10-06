Дітей переїхав багатодітний батько – у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Розкидав дітей, наче кеглі по дорозі.

У Харкові сьогодні обирають запобіжний захід 33-річному водію вантажівки з напівпричепом, який зніс з пішохідного переходу одразу двох 12-річних хлопчиків.

У вкрай тяжкому стані дітей доправили до лікарні. Також по темі: Сміючись, додав швидкості та збив двох дівчат - на Рівненщині п’яний депутат вчинив смертельну ДТП

За кілька годин після аварії один з постраждалих помер у лікарні, за життя іншого все ще продовжують боротьбу медики.

Чому чоловік не помітив дітей на дорозі?

І чи мав право взагалі сідати за кермо вантажного транспорту?

Страшна українська реальність.