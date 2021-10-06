Дітей переїхав багатодітний батько – у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

У Харкові 18-річний зять по-звірячому вбив тещу, бо не давала йому проходу
У Харкові цілу сім’ю тероризує закоханий Люцифер
Безпорадний 47-річний чоловік кликав мертву маму і плакав – чого тільки не зроблять доглядальники заради квартири у Харкові
Оголену та скривавлену жінку полишив у квартирі турботливий коханий – напад у Харкові
Харківські правоохоронці провчали кулаками підозрюваного у крадіжці телефону
У Харкові кілер розстріляв одного з керівників Нацкорпусу
У Харкові на Барабашово розігрався сценарій гангстерського фільму
У Харкові 29-річний чоловік кинув гранату у групу підлітків