Демони перетворили найріднішу людину на пекельного звіра – вбивство у Києві вразило усіх

Потерпала від дитини-деспота і була задушена светром – моторошна історія на Львівщині
Жорстокий син під час сварки не пошкодував матір – вбивство у Києві
У 33 роки син позбувся тотального контролю матері, відправивши її на той світ – розправа на Київщині
Жалкувала, що не задушила ще в утробі – за таке син голову матері залишив собі як сувенір
Провісники із потойбіччя допомогли знайти зниклу у Чернігові жінку
Син виносив маму з дому шматками – вбивство у Києві
Леліяний син віддячив за життя, скинувши мертву маму у каналізацію
Будинок багатодітної матері заляпаний її ж кров’ю від руки невдячного сина