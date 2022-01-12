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Video: Демони перетворили найріднішу людину на пекельного звіра – вбивство у Києві вразило усіх

Демони, що здатні перетворити найріднішу людину на пекельного звіра - жахіття, яке розігралося у спальному районі столиці, в голові не вкладається. Вранці 26-річний чоловік в одній білизні викинувся з вікна багатоповерхівки. Очевидці кинулися йому на поміч, але навіжений лише кричав незрозумілі фрази і зиркав на усіх ошалілими очима. [read_more_news] Коли ж родичі та копи змогли потрапити до квартири, зрозуміли, від чого насправді тікав чоловік. Спочатку він навіть намагався забарикадуватися у своїй кімнаті, але за кілька годин зрозумів - вихід лише один - у вікно. Треш, від якого холоне кров у жилах.

Демони перетворили найріднішу людину на пекельного звіра – вбивство у Києві вразило усіх
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Демони, що здатні перетворити найріднішу людину на пекельного звіра – жахіття, яке розігралося у спальному районі столиці, в голові не вкладається.

Вранці 26-річний чоловік в одній білизні викинувся з вікна багатоповерхівки.

Очевидці кинулися йому на поміч, але навіжений лише кричав незрозумілі фрази і зиркав на усіх ошалілими очима. Також по темі: 24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому

Коли ж родичі та копи змогли потрапити до квартири, зрозуміли, від чого насправді тікав чоловік.

Спочатку він навіть намагався забарикадуватися у своїй кімнаті, але за кілька годин зрозумів – вихід лише один – у вікно.

Треш, від якого холоне кров у жилах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Демони перетворили найріднішу людину на пекельного звіра – вбивство у Києві вразило усіх / 12.01.2022 20:26
12.01.2022 20:26

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