Демони перетворили найріднішу людину на пекельного звіра – вбивство у Києві вразило усіх

Демони, що здатні перетворити найріднішу людину на пекельного звіра – жахіття, яке розігралося у спальному районі столиці, в голові не вкладається.

Вранці 26-річний чоловік в одній білизні викинувся з вікна багатоповерхівки.

Очевидці кинулися йому на поміч, але навіжений лише кричав незрозумілі фрази і зиркав на усіх ошалілими очима. Також по темі: 24-річна матір задушила дворічну доньку заради помсти коханому

Коли ж родичі та копи змогли потрапити до квартири, зрозуміли, від чого насправді тікав чоловік.

Спочатку він навіть намагався забарикадуватися у своїй кімнаті, але за кілька годин зрозумів – вихід лише один – у вікно.

Треш, від якого холоне кров у жилах.