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Video: Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності

Ковід знову атакує. Кількість хворих зростає, а місць в лікарні - меншає. В епіцентрі знову Західна Україна. [read_more_news] На Прикарпатті медики змушені відмовляти пацієнтам в госпіталізації. Місць в реанімації уже бракує. Стрімке поширення інфекції в регіоні лікарні пов’язують з новим штамом Дельта. Яка ситуація в лікарнях зараз – бачили наші кореспонденти.

Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності
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Ковід знову атакує.

Кількість хворих зростає, а місць в лікарні – меншає.

В епіцентрі знову Західна Україна. Також по темі: Спалах коронавірусу у дитячому таборі на Одещині - Дельта наступає на дітей?

На Прикарпатті медики змушені відмовляти пацієнтам в госпіталізації.

Місць в реанімації уже бракує.

Стрімке поширення інфекції в регіоні лікарні пов’язують з новим штамом Дельта.

Яка ситуація в лікарнях зараз – бачили наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності / 31.08.2021 20:18
31.08.2021 20:18

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