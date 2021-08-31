Video: Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності

Ковід знову атакує. Кількість хворих зростає, а місць в лікарні - меншає. В епіцентрі знову Західна Україна. [read_more_news] На Прикарпатті медики змушені відмовляти пацієнтам в госпіталізації. Місць в реанімації уже бракує. Стрімке поширення інфекції в регіоні лікарні пов’язують з новим штамом Дельта. Яка ситуація в лікарнях зараз – бачили наші кореспонденти.