Чистка криниці обернулась для чоловіка шляхом на той світ – обвал на Вінниччині

В тріску п’яна жінка в компанії нового коханця автівкою переїхала свого колишнього
Мама принижень на людях не витримала і зарізала рідного сина точним ударом у серце
Вибухова хвиля закинула власницю на горище – на Вінниччині вночі в повітря злетів будинок
Вдавилася горілкою? Смертельне святкове застілля подружжя на Вінниччині
Як чорні лісоруби-наркомани з гранатою на гарячому спалились
Не на ту напали! Як бабця дурила голови грабіжникам на Вінниччині
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Агресивний чоловік відгамселив свого опонента рекламним щитом на вокзалі