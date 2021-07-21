Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Чистка криниці обернулась для чоловіка шляхом на той світ – обвал на Вінниччині

На Вінниччині, у селищі Чернівцях чоловік пішов до сусідки чистити криницю і опинився під завалом на дев‘ятиметровій глибині. На місце події з‘їхалися і медики, і рятувальники. Під завалом чоловік провів понад сім годин і увесь цей час був у свідомості. Чому так довго не могли звільнити людини з кам‘яної пастки, чи сильно травмувався чоловік і як саме тривала рятувальна операція – усі подробиці у нашому сюжеті.

Чистка криниці обернулась для чоловіка шляхом на той світ – обвал на Вінниччині
0 Коментувати

На Вінниччині, у селищі Чернівцях чоловік пішов до сусідки чистити криницю і опинився під завалом на дев‘ятиметровій глибині.

На місце події з‘їхалися і медики, і рятувальники.

Під завалом чоловік провів понад сім годин і увесь цей час був у свідомості.

Чому так довго не могли звільнити людини з кам‘яної пастки, чи сильно травмувався чоловік і як саме тривала рятувальна операція – усі подробиці у нашому сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Чистка криниці обернулась для чоловіка шляхом на той світ – обвал на Вінниччині / 21.07.2021 19:57
21.07.2021 19:57

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати