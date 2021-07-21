Чистка криниці обернулась для чоловіка шляхом на той світ – обвал на Вінниччині

На Вінниччині, у селищі Чернівцях чоловік пішов до сусідки чистити криницю і опинився під завалом на дев‘ятиметровій глибині.

На місце події з‘їхалися і медики, і рятувальники.

Під завалом чоловік провів понад сім годин і увесь цей час був у свідомості.

Чому так довго не могли звільнити людини з кам‘яної пастки, чи сильно травмувався чоловік і як саме тривала рятувальна операція – усі подробиці у нашому сюжеті.