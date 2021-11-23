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Video: Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

До смерті забив рідну чотирирічну доньку. Жах, який осягнути важко. На Дніпропетровщині медики приїхали на виклик в сільську родину і ледь мову не втратили.[read_more_news] Батьки стверджували - їхній маленькій дочці просто стало зле, але дитина вже давно задубіла, а її бездиханне тіло було схоже на суцільну гематому. Експертиза підтвердила найстрашніше - дівчинку нещадно забили. І зробив це, аж не віриться, рідний батько. Як таке можливо? Чому ж мати цілий тиждень мовчала про страшні травми дитини і прирекла її на мученицьку смерть? Що ж то за батьки? Що у них замість серця?

Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько
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До смерті забив рідну чотирирічну доньку.

Жах, який осягнути важко.

На Дніпропетровщині медики приїхали на виклик в сільську родину і ледь мову не втратили. Також по темі: Теща зробила власну доньку вдовою, вбивши зятя

Батьки стверджували – їхній маленькій дочці просто стало зле, але дитина вже давно задубіла, а її бездиханне тіло було схоже на суцільну гематому.

Експертиза підтвердила найстрашніше – дівчинку нещадно забили.

І зробив це, аж не віриться, рідний батько.

Як таке можливо?

Чому ж мати цілий тиждень мовчала про страшні травми дитини і прирекла її на мученицьку смерть?

Що ж то за батьки? Що у них замість серця?

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ICTV / Надзвичайні новини / Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько / 23.11.2021 19:18
23.11.2021 19:18

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