Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько

До смерті забив рідну чотирирічну доньку.

Жах, який осягнути важко.

На Дніпропетровщині медики приїхали на виклик в сільську родину і ледь мову не втратили. Також по темі: Теща зробила власну доньку вдовою, вбивши зятя

Батьки стверджували – їхній маленькій дочці просто стало зле, але дитина вже давно задубіла, а її бездиханне тіло було схоже на суцільну гематому.

Експертиза підтвердила найстрашніше – дівчинку нещадно забили.

І зробив це, аж не віриться, рідний батько.

Як таке можливо?

Чому ж мати цілий тиждень мовчала про страшні травми дитини і прирекла її на мученицьку смерть?

Що ж то за батьки? Що у них замість серця?